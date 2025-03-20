Türkiye-Macaristan maçın ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan Çakır,, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Macaristan : Dibusz, Fiola, Orban, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga, Szoboszlai

RÖVANŞ PAZAR GÜNÜ

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

MERT VE YUNUS KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynayacağı karşılaşmada Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır.

ARDA GÜLER VE MERİH CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

MACARİSTAN İLE 16. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

SON MAÇ 1 SENE ÖNCE

İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.

GALİBİYET SAYISI EŞİT

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

638. MAÇ

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 638'inci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 352'si resmi, 285'i özel toplam 637 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 870 gol attı, kalesinde 911 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 637 karşılaşmanın 553'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 637 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA İLE 20. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 20'nci sınavını Macaristan karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 14'ü resmi, 5'i özel 19 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 28 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 26 gol gördü.

ÜÇ İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor;

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)