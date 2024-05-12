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Türkiye Kano Federasyonu, madalya kazandıracak sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

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Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, Türkiye'ye madalya kazandıracak dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşe, federasyonun çalışmaları ve milli sporcuların uluslararası yarışlara yönelik hazırlıkları hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, Türkiye'ye madalya kazandıracak dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ahmet Emrah Beşe, federasyonun çalışmaları ile milli sporcuların 24-26 Mayıs'ta Slovakya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Bratislava Yarışları ve 13-16 Haziran'da Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'na yönelik hazırlıkları hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Beşe, durgunsu kano ve akarsu kanoda olimpik sporculara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sporcuların olimpiyat kotası almak için Macaristan'da devam eden elemelerde mücadele verdiğini anlatan Beşe, "Akarsu kano branşında son dönemde ivme kazandık. Sporcularımız milli takım bazında çalışmalarını sürdürüyor. Raftingde de son bir yıldır üstüne koyarak giden bir performansla sporcularımız hazırlanıyor. Milli takım düzeyinde dünyada yarışacak duruma gelmeye çalışıyor." diye konuştu.

"4-5 yıl içerisinde madalyalar kazanacağız"

Ahmet Emrah Beşe, devletin her branşta olduğu gibi kano ve rafting sporuna da desteğinin artarak devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın özellikle kano sporuna ilgisi bizi mutlu ediyor. Kendisi de bu işin içinden geliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bakanlığımızın destekleri olmasa zaten bu ortam ve şartları sağlama imkanımız yok. Bakanlığımız her platformda arkamızda. Gerek maddi gerekse manevi anlamda onların desteğini hissettiğimiz için biz de çabamızı gösteriyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Türkiye'de suyun içinde büyüdük ama kano sporu kültürümüz yok. Yavaş yavaş bu spor bizde gelişiyor. Önümüzdeki 4 ve 8 yıl içerisinde hedefimiz olimpiyatlar. Alttan çok başarılı çocuklarımız geliyor. Özellikle gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde madalya düzeyinde sporcularımız var. Önümüzdeki olimpiyatlara vize almaları için çalışmalarımız devam ediyor. Olimpik olmayan branşlarda da sporcu sayımızı artırmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. İlk hedefimiz gençlerimizi spora çekebilmek."

Beşe, federasyonun gelişim sürecinde olduğunu belirterek, "4-5 yıl içerisinde çok büyük başarılar elde edip madalyalar kazanacağız. Geçen yıl madalyalar almaya başladık. Bu çocuklarımız büyüdükçe gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde başarılar gelecek. Bu çocuklar gelişimini tamamladıkça biz de federasyon olarak ivme kazanacağız. Türkiye'deki başarılı federasyonlar arasındaki yerimizi alacağız. Bakanlığımızın son dönemlerdeki destekleriyle büyük başarılar kazanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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