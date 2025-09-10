Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, tekrardan başarılar kazanmak için Burdur'da çalışmalarını sürdürüyor. İşaret diliyle iletişim kuran takım, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor.

Tarihinde Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu kazanan takım, uzun yıllardır olumsuz giden ivmeyi 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına kırmak istiyor. 6 Eylül'de Burdur'da kampa giren ekip, günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi aralarında işaret dili ile anlaşan milliler, bu sayede takım olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Ramazan Karacif: "İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına hazırlık sürecindeyiz"

İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, kamp hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Karacif, "Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol takımı olarak Burdur'da kamptayız. 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına hazırlık sürecindeyiz. Bu sene gerçekleştiğimizi dördüncü kampımız. 26 sporcumuz ile kampımız 6 Eylül'de başladı, 26 Eylül'e kadar devam edecek" dedi.

"Umarım şampiyonluk gelecek bir ekip kurmuşuzdur"

Takım olarak kuruldukları yıllardan itibaren sayısız başarı elde ettiklerini belirten Karacif, "Daha önce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu tatmış bu başarıya ulaşmış bir takımız. Ama son 7-8 yıldır aşağıya doğru giden bir ivmemiz var. Tekrardan takımızı olimpiyatlarda, dünyada zirveye taşıma yolundayız. Biz bir futbol ülkesindeyiz bunun da farkındayız. İşitme engelliler de futbolu çok seviyor. Futbol bizim federasyonumuz 26 branştan bir tanesini. Oyuncularımız işitme engelli olsalar bile normal liglerde de oynayabiliyor. Ekstra olarak da bizim işitme engelli süper ligimiz, birinci ve ikinci ligimiz var. Bu liglerde de yaklaşık 60 takımımız mücadele ediyor. Bizim takip ettiğimiz oyuncular var. Her iki kulakta da ayrı ayrı 55 desibel duyu kaybı olan tüm futbolcu kardeşlerimizi biz yıl içerisinde takip ediyoruz. Bu şekilde milli takımızı oluşturuyoruz. Seçtiğimiz oyuncu kardeşlerimize çok güveniyoruz. Umarım şampiyonluk gelecek bir ekip kurmuşuzdur, öyle umut ediyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim işaret dilimizi bilmeyenler bize göre engelli"

Kendilerine yönelik işitme engelliler sözünü kabul etmediklerini ifade eden Karacif, "Bizler işitme engelliler sözünü kabul etmiyoruz. Ben de artık biz diyorum çünkü onlardanım artık. Bizim işaret dilimiz var. Bizim işaret dilimizi bilmeyenler bize göre engelli. Ben onların şu anda tercümanlığını yapıyorum. Çok da doğru söylüyorlar. Biz işaret dili ile anlaşıyoruz. Ayrıca da bizim işaret dili tercümanımız var. Çok detaylı bir şekilde önemli bir konuyu arz edeceksek işaret dili tercümanımız zaten yanı başımızda oluyor. Yani onların dilini öğrendikten sonra hiçbiriyle iletişim sıkıntısı çekmiyoruz" diye konuştu.

Emre Şahin: "Kesinlikle olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyoruz"

Afyon'da yaşayan savunma oyuncusu Emre Şahin (29) işaret diliyle yapığı açıklamada, "Burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bizim için çok önemli bir turnuvanın öncesindeyiz. Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan olimpiyatlara kendimizi hazırlıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sene Avrupa üçüncüsü olmuştuk şimdi hedefimizi olimpiyatlarda daha iyi bir başarı. Kesinlikle olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan bizden dualarını esirgememelerini istiyoruz. İnşallah da bu yolda başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - BURDUR