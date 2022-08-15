Haber : Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye'nin usta satranççıları Ankara'da bir araya gelecek.

CP Otel'de düzenlenecek ve 12 gün sürecek organizasyonda, 13 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonun açılış töreni Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın da katılımıyla yarın saat 14.30'da yapılacak.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 27 Ağustos'ta sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye İş Bankası Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title