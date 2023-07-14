Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başlayan organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 25-9 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Günün diğer maçlarında; İtalya, erkeklerde ve kadınlarda Fransa'yı 3-0 yenerken, kadınlarda Ukrayna, Polonya'ya 3-1 üstünlük sağladı. Yarın yapılacak grup maçları ile devam edecek şampiyona, 22 Temmuz'da sona erecek. Açılış seremonisi yapıldı. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Karabük'ün spor altyapısının iyi olduğunu belirten Gürel, 'Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu son 2 yıldır etkinliklerini ve antrenmanlarını burada yapıyor. Bu bizim adımıza çok önemli bir gelişme. Ülkelerinden gelerek etkinliğe katılan sporculara ve antrenörlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade ediyorum.' ifadelerini kullandı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da şampiyonaya 6 ülkeden 11 takımın katıldığını aktardı. Organizasyonun Karabük'te yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vural, 'Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) ana sponsorluğundan dolayı mutluluk duyuyorum. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere, yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimine teşekkür ederim. Bu şampiyonanın Karabük'te yapılması kadar bu şehrin göz bebeği olan KARDEMİR'in sponsorluğu da bizler için çok önemliydi. KARDEMİR'in şehrimize, spora ve sporcuya desteğini yanımızda hissetmek bizleri ayrıca çok mutlu etmiştir.' diye konuştu.

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başlayan organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 25-9 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Günün diğer maçlarında; İtalya, erkeklerde ve kadınlarda Fransa'yı 3-0 yenerken, kadınlarda Ukrayna, Polonya'ya 3-1 üstünlük sağladı.

Yarın yapılacak grup maçları ile devam edecek şampiyona, 22 Temmuz'da sona erecek.

Açılış seremonisi yapıldı

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Karabük'ün spor altyapısının iyi olduğunu belirten Gürel, "Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu son 2 yıldır etkinliklerini ve antrenmanlarını burada yapıyor. Bu bizim adımıza çok önemli bir gelişme. Ülkelerinden gelerek etkinliğe katılan sporculara ve antrenörlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da şampiyonaya 6 ülkeden 11 takımın katıldığını aktardı.

Organizasyonun Karabük'te yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vural, "Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) ana sponsorluğundan dolayı mutluluk duyuyorum. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere, yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimine teşekkür ederim. Bu şampiyonanın Karabük'te yapılması kadar bu şehrin göz bebeği olan KARDEMİR'in sponsorluğu da bizler için çok önemliydi. KARDEMİR'in şehrimize, spora ve sporcuya desteğini yanımızda hissetmek bizleri ayrıca çok mutlu etmiştir." diye konuştu.