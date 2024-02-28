Üye Girişi
Haberler

Türk Milli Sporcuları 15 Madalya İle Dünya Kupası'nda Damga Vurdu

Güncelleme:

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında Türk milli sporcuları 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında milli sporcular 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence kentinde düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası birinci basamağına, 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye adına; Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü mücadele etti. Turnuvada, milli sualtı sporcuları bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

Sualtı milli sporcularının kazandığı madalyalar şöyle:

Derin Toparlak: 1500 metre su üstü altın, 400 metre su üstünde gümüş madalya

Yekta Çelik Saltık: 50 metre dipte altın, 50 metre ve 100 metre su üstünde gümüş madalya

Adasu Ramazanoğlu: 800 metre ve 400 metre su üstünde gümüş madalya

Derin Atman: 50 metre dipte gümüş madalya

Ali Aras Ödüm: 1500 metre su üstünde gümüş madalya

Ege Ulusoy: 1500 metre su üstünde bronz madalya

Arda Karacabay: 50 metre çift palette bronz madalya.

Bayrak yarışlarında da önemli performans sergileyen millilerin dereceleri şöyle:

Tenis-Kayak-Kayak Spor Kulübü: 4x100 metre genç erkekler bayrak takımıyla gümüş madalya

Bakırköy Ata Spor Kulübü: 4×100 genç karışık bayrakta gümüş, 4×100 genç ve büyük erkeklerde ise (2) bronz madalya.

Kaynak: AA / Spor

Fransa Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title