Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
Türk futboluna önemli isimleri kazandıran 2. Lig ekibi Altınordu'nun yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıtıldı. Oyuncuların büyük bölümünü Fenerbahçe ve Galatasaray aldı. Süper Lig'in devleri, genç futbolcuların lisanlarını çıkartmaya da başladı.
Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçti.
GENÇ FUTBOLCULAR FARKLI TAKIMLARA GİTMEYE BAŞLADI
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.
BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.
GALATASARAY DA LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI
Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.
BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR
Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.
SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK
Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.
GALATASARAY'A GİDENLER
Galatasaray'ın Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;
- Cem Efe Eroğlu
- Eren Kaya
- Kuzey Yıldız
- Ahmet Poyraz Çakmak
- Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
- Muhammet Burak Görgin
- Eren Topaloğlu
- Eymen Ayyıldız
- Yusuf Bahram
- Yağız Ünlen
- Mert Samed Selam
- Doruk Kadiroğlu
- Poyraz Kirişkuzu
- Yusuf Sivaslıoğlu
FENERBAHÇE'YE GİDENLER
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;
- Ömer Yiğit Tiryakigil
- Ata Gür
- Enis Budak
- Mustafa Serhan Kök
- Baran Yolaçan