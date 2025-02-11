Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futboluna önemli isimleri kazandıran 2. Lig ekibi Altınordu'nun yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıtıldı. Oyuncuların büyük bölümünü Fenerbahçe ve Galatasaray aldı. Süper Lig'in devleri, genç futbolcuların lisanlarını çıkartmaya da başladı.

Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçti.

GENÇ FUTBOLCULAR FARKLI TAKIMLARA GİTMEYE BAŞLADI

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

GALATASARAY DA LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.

BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR

Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK

Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.

GALATASARAY'A GİDENLER

Galatasaray'ın Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;

  • Cem Efe Eroğlu
  • Eren Kaya
  • Kuzey Yıldız
  • Ahmet Poyraz Çakmak
  • Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
  • Muhammet Burak Görgin
  • Eren Topaloğlu
  • Eymen Ayyıldız
  • Yusuf Bahram
  • Yağız Ünlen
  • Mert Samed Selam
  • Doruk Kadiroğlu
  • Poyraz Kirişkuzu
  • Yusuf Sivaslıoğlu

FENERBAHÇE'YE GİDENLER

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;

  • Ömer Yiğit Tiryakigil
  • Ata Gür
  • Enis Budak
  • Mustafa Serhan Kök
  • Baran Yolaçan
Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bahçeli, Özel'i arayıp teşekkür etti
img

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
img

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.