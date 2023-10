TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Ramazan Çelik, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Anadolu Üniversitesi maçını değerlendirdi. Çelik, her maç ve her puanın çok değerli olduğunu belirterek, tüm futbolcularına olan güven ve inançlarının tam olduğunu söyledi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: Her maç ve her puan çok değerli

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Ramazan Çelik, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Anadolu Üniversitesi maçını değerlendirdi. Çelik, her maç ve her puanın çok değerli olduğunu belirterek, tüm futbolcularına olan güven ve inançlarının tam olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya yüksek bir enerji ile başlayamadıklarını aktaran Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Hafta başından itibaren özenle hazırlandığımız Anadolu Üniversitesi maçına diğer oynadığımız maçlara oranla yüksek enerji ile başlayamadık. Kazandığımızda kendi adımıza önemli bir ivme olacaktı. İstediğimiz oyun formatını ilk devre parça parça oynayabildik. İkinci yarıda maça iyi başladık, oyunun kontrolünü sağladık. Pozisyonlar bulduk. Fakat istediğimiz golü maalesef bulamadık. Rakibimizin de top bizdeyken kaptırdığımız toplardan yakaladığı 2 pozisyon var. Değerlendiremediler. Maç sonuna kadar her iki takım içinde mücadele içinde geçen bir maç oldu. Her maç, her puan çok değerli. Takımımız bugünkü oyun özelinde çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip bir takım. Bütün futbolcu arkadaşlarımıza güvenimiz ve inancımız tam. Hemen bu maçı kapatıp, yeni haftanın hazırlıklarına başlayacağız. Uzun bir yol var önümüzde sevincimizi de, üzüntümüze de hemen geride bırakıp yeni hedeflere gitmeliyiz. Maç boyunca desteğini biran bile bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ederiz" dedi.

Turgutluspor, evinde aldığı beraberlikle geçen hafta yükseldiği liderlik koltuğundan averajla üçüncülüğe inerken, lider Karşıyaka ile arasında 1 puan fark bulunuyor.

Turgutluspor, ligin 6. haftasında deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor ile 15 Ekim Pazar Günü saat 14.30'da karşılaşacak. - MANİSA