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Turgutluspor, Mustafa Yılmaz'ı transfer etti

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TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Orduspor 1967'den Mustafa Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin son gününde gaza basan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, son imzayı Orduspor 1967'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Yılmaz'a attırdı. Mustafa sezon sonuna kadar kiralık olarak Turgutluspor'a katıldı. Yomraspor'da profesyonel olan futbolcu, kariyerinde 70 maça çıkarken 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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