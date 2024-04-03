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TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Pepe

Gol: Dk. 19 Trezeguet (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Abdullah Avcı Trabzonspor Konyaspor Konya Futbol Spor Güncel Haberler

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