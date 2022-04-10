Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam oynanacak derbiyi yalnıca Türkiye değil tüm Avrupa seyredecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 10 potansiyelli futbolcu markaj altında olacak. Sporx'teki haberde futbolcuları hangi takımların izleyeceği aktarıldı.

İşte o futbolcular:

10- ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği milli kaleci, yükselen performansıyla Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Lille ve Ajax'ın çok yakından ilgilendiği Altay için İngiliz ve Alman kulüplerinin de takibi bulunuyor

9- VICTOR NELSSON

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.

8- KIM MIN-JAE

23 milyon euro serbest kalma bedeli olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Tottenham şu an en ciddi aday. Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Kim Min-Jae'nin derbide göstereceği performans, bu yaz için fiyat aralığını da belirleyecek.

7- MARCAO

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, derbide yakın takip altında olacak. Inter ve Napoli, Marcao'nun performansını gözlemleyecek.

6- ATTILA SZALAI

Macar milli stoper için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin scoutları takipte olacak. Milan, Newcastle, Aston Villa ve Southampton'ın izlediği Szalai'nin derbide göstereceği performans kritik olacak.

5- ALEXANDRU CICALDAU

Galatasaray'ın sezon başında aldığı Rumen orta saha, Sampdoria ve Betis'in takibinde olacak. 24 yaşındaki orta sahanın derbide göstereceği performans, yapılacak pazarlıklar için de kritik olacak.

4- FERDİ KADIOĞLU

Galatasaray derbisinde yeniden Fenerbahçe 11'ine dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Club Brugge yakın takipte olacak. Repertuarına birçok mevkiyi ekleyen Ferdi Kadıoğlu, yeni imzaladığı sözleşmesine karşın reddedilemeyecek bir teklif gelirse satılabilir.

3- KEREM AKTÜRKOĞLU

Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.

2- MIGUEL CRESPO

Son dönemde performansını çok yükselten ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atletico Madrid, derbi performansını da not alacak.

1- ARDA GÜLER

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Bayern Münih, Arsenal, Chelsea ve Liverpool derbide Arda'yı yakından takip edecek ve 17 yaşındaki yeteneğin büyük maç performansını da gözlemleyecek.

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