Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti

Sözleşmesine 'Bir sezonda 20 maçtan az oynaması halinde sözleşmesi feshedilir' maddesi koyduran Tuğbey Akgün, TFF'ye başvurarak serbest kaldı.

Sözleşmesine 'Bir sezonda 20 maçtan az oynaması halinde sözleşmesi feshedilir' maddesi koyduran Tuğbey Akgün, TFF'ye başvurarak serbest kaldı.

Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Uzun zamandır takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Tuğbey Akgün, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bursaspor'la 2023'te bitecek sözleşmesini özel maddeden yararlanıp tek taraflı fesheden 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 20, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev yaptı. 2003 doğumlu olan genç futbolcu, Bursaspor'un piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumundaydı. Genç futbolcu, Cuma günü yapılan toplantıda Sportif Direktör İsmail Ertekin'e takımda kalmak istemediğini de dile getirmişti.

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title