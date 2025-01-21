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Tribünler "vur" dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane gol

Tribünler
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşısında stoperleri Davinson Sanchez ve Abülkerim Bardakcı ile 2-0'ı buldu. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Abdülkerim, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir golle maça damgasını vurdu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Stoperleri sahneye çıkan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, harika bir gole imza attı.

ABDÜLKERİM ÇOK UZAKLARDAN FÜZE YOLLADI

6. dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 22. dakikada diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında, çok uzaklarda topla buluşan Abdülkerim, tribünlerden gelen "vur" seslerini de arkasına alarak vuruşunu yaptı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gole imza attı.

İşte o gol;

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Tribünler 'vur' dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: TRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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