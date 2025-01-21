Tribünler "vur" dedi, o da vurdu: Abdülkerim'den uzun süre hafızalardan silinmeyecek efsane gol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Stoperleri sahneye çıkan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, harika bir gole imza attı.

ABDÜLKERİM ÇOK UZAKLARDAN FÜZE YOLLADI

6. dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 22. dakikada diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında, çok uzaklarda topla buluşan Abdülkerim, tribünlerden gelen "vur" seslerini de arkasına alarak vuruşunu yaptı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gole imza attı.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1