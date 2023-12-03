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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Sowe, ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Zaynutdinov'un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Rodrigues, Dokanovic, Macheda, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Amartey, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Sowe (dk. 21) MKE Ankaragücü

Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş JK), Moreira (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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