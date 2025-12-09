Haberler

Türkiye'den 3 futbolcu Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi. Turnuva, Fas'ta 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Oulai, 26 kişilik kadroda yer aldı.

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi teknik direktör Emerse Fae'nin belirlediği listede şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Willy Boly (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Christopher Operi (RAMS Başakşehir), Armel Zohouri (Iberia)

Orta saha: Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)

Forvet: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Leipzig), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte).

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
title