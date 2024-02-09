Trendyol Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig'de 25. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL