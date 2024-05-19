Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında yarın oynanacak ilk maçın hakemi belli oldu
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında yarın oynanacak ilk maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında yarın oynanacak ilk maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.