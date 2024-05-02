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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor-Ankara Keçiöregücü maçını Ayberk Demirbaş yönetecek

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, evinde Ankara Keçiöregücü ile karşılaşacak ve maçı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Bandırmaspor- Ankara Keçiöregücü maçını hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da evinde Ankara Keçiöregücü ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Selim Şenöz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erdem Temel olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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