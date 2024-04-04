Trendyol 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Nisan Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Raşit Yorgancılar
20.30 Sakaryaspor-Boluspor: Erkan Özdamar
7 Nisan Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak
16.00 Eyüpspor-Altay: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Süleyman Bahadır
8 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Göztepe-Erzurumspor FK: Ali Yılmaz