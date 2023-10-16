Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı
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Trabzonspor'un Premier Lig temsilcisi Arsenal'den yeni transferi Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı. Pepe, Antalyaspor maçında forma giymeye hazırlanıyor.
Trabzonspor'un, Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı.
Trabzonspor'un Premier Lig temsilcisi Arsenal'den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı. Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek. - İSTANBUL