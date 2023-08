Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Petkovic transferinde odak noktam kaydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Sorumluluğun bende olduğunun bilincindeyim. Ben de hata yapmış olabilirim. Çünkü maçtan 3 gün önce bir oyuncuyu takıma katmak istediğim için belki odak noktam bu transfere kaymış olabilir. Burada bahsettiğim oyuncu Petkovic'ti. Hem taraftar hem de biz çok istiyorduk ama maalesef gerçekleştiremedik. O sinirli ruh halinde her şey etkileniyor. Ailelerde sorunlar yaşanabilir ve hemen çözmek gerekir. Sorun çözmek için takımın 15 maç kötü sonuçlar almasını bekleyemem" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yarın oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası futbolculara ve takıma yönelik açıklamalarıyla gündem olan Hırvat hoca, sözlerine açıklık getirdi. Aylardır beklenen Petkovic transferinin gerçekleşmediği için gergin olduğunu ve maçta dikkatinin dağıldığını söyleyen Bjelica, takımda sorunları halı altına süpürmeden hızlıca çözme taraftarı olduğunu da ifade etti.

"UMUT OYNAMAMIŞKEN ELEŞTİRİLER GELDİ"

Slovenya kampında futbolcuları toplumun önüne atılmaması konusunda sorumluluğun teknik direktörlere ait olduğuna yönelik açıklamaları hatırlatılan Bjelica, "Tavrım oyuncuların çoğuna karşı aslında değişmedi. Umut Bozok, henüz oynamaya başlamamışken ve 8 maçlık süreçte bize yardımcı olmasına rağmen hemen eleştiriler gelmeye başlamıştı. Bunu oyuncumu savunmak için yapmıştım. Oyuncuya hata yapma şansı dahi bırakılmayınca oyuncunun özgüvensiz oynamasına sebep oluyorsunuz. Bu eleştirileri toparlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Enis ve Umut elimizdeki santrforlar, ikisini de hazırlamaya çalışıyoruz. Eleştiriler sonucunda oyuncular elindekini veremeyince takımımız sıkıntı yaşıyor" diye konuştu.

"BİRKAÇ OYUNCU DEĞİL, TAKIMA YÖNELİKTİ"

Sorunlar karşısında sorumluluktan kaçmadığını söyleyen Bjelica, "16 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir konuşmamda bir oyuncunun ismini vererek, suçu birine yükleyecek konuşmam olmamıştır. Hep şunu düşünürüm, kazanınca beraber kazanır, kaybedince beraber kaybedersiniz. Tutum olarak hep bunu gösterdim. Toplantıda bir ya da birkaç oyuncu değil, takımın gösterdiği davranış ve tutumdu. Takımın maçta gösterdiği tutum idmanları genel davranışından daha iyi olsa bile bunu oyunculara iletmiştim. Bir veya birkaç oyuncuya yönelik değil takımın genel tutumuna yönelikti. Maçlardan sonra ilk önce kendimi sorgularım, bunda payım nedir ve daha iyi ne yapabilirim diye" ifadelerini kullandı.

"ODAK NOKTAM PETKOVIC TRANSFERİNE KAYDI"

Bruno Petkovic'in transferinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle dikkatinin dağılmasının maça olumsuz yansıdığını açıklayan Bjelica şöyle konuştu:

"Rizespor maçında yine maçtan sonra sorguladığım ilk kişi kendim oldu. Bu maçta takımın disiplin ve odaklanmanın eksik olduğunu söyleyebilirsiniz. Kendimi hiçbir kaybedişte asla soyutlayan birisi olmadım. Bütün sorumluluğun bende olduğunun bilincindeyim. Ben de hata yapmış olabilirim. Çünkü maçtan 3 gün önce bir oyuncuyu takıma katmak istediğim için belki odak noktam bu transfere kaymış olabilir. Asla hiçbir hatamda kendimi soyutlamadım burada da hata varsa en büyük sorumluluk benim. Burada bahsettiğim oyuncu Petkovic'ti. Hem taraftar hem de biz çok istiyorduk ama maalesef gerçekleştiremedik. O sinirli ruh halinde her şey etkileniyor."

"PETKOVIC AVRUPA'DAN BİR TAKIMLA ANLAŞMA ÜZERE"

Dinamo Zagreb'de yaşanan teknik adam değişikliğinin Petkovic transferinin gerçekleşmesine engel olduğunu sözlerine ekleyen Bjelica, "Antrenör değişimi Petkovic transferini etkiledi. Yeni gelen hocası Petkovic'i önceki antrenörüne göre daha değerli bir oyuncu olarak görüyor. Ben de Petkovic'i öyle görüyorum. Yeni hocası takım kaptanlığını ona verdi. Fiyat birden çok yükseldi, bir anda çok yüksek rakamlara çıktı. Bazı durumları bitiremiyorsunuz. Petkovic'in şu an sözleşmesini yenilemediği Avrupa'dan bir takımla anlaşmak üzere olduğu bilgisi var" dedi.

"ORTA SAHAYA ARAMIZA 2 OYUNCU DAHA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dimitrious Kourbelis'in orta sahada yalnız kaldığı sorulan Hırvat hoca, çözüm yolu olarak yapılacak yeni transferleri işaret etti. Bjelica, "Bakasetas geçen sezonun son 8 maçında aynı pozisyonda oynamaya devam ediyor. Tek 6 numarayla oynuyoruz. Bunun daha önünde sağında Bakasetas oynuyor. Son maçta Bardhi ve Abdülkadir'i kullanmıştık. Ben ofansif oyunu tercih eden bir hocayım. Kourbelis'in maçlarda yalnız kaldığını görebiliyoruz. Kourbelis defansif özeliğinden çok üretmeye daha yakın bir oyuncu. Son maçta da Bakasetas'ı onun yanına çekerek ikisini kullanmaya çalışmıştık. Orta sahaya aramıza 2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Bunlar savunma kalitesi olan oyuncular. Aramıza 6 numara ve 8 numara, box to box oynayabilen bir oyuncu katmaya, bu transferleri sonuçlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"SANTRFOR, 6 VE 8 NUMARA ARAYIŞIMIZ VAR"

Transfer arayış ve ihtiyacının sürdüğünü anlatan Bjelica, "Aramızda Trezeguet, Orsic ve Fernandez olsaydı farklı olabilirdi. 6 ve 8 numara için ve santrfor arayışımız var. En az 3, en fazla 4 oyuncu aramıza katılacak. Bu bir süreç ve kolay değil, 10 yeni oyuncunuz var. Takıma katılmalar ve takıma alışmaları süre alıyor. Bütün oyuncuların benzer hızla gelişip adapte olmasını hep istersiniz ama böyle durumlar olmayabilir ve bu normaldir. Örneği Messi de Paris Saint-Germain'e gittiği ilk sezon iyi bir yıl geçirmedi. Takımda lider oyuncuların belirsizlik yaşamaları kalıp gidecekler mi durumları da olabiliyor. Hiçbir zaman takımda çalışma eksik olmadı. Herkes çok iyi çalıştı" ifadelerini kullandı.

"İÇERDE KAYBETTİĞİMİZ MAÇ YIKIM OLDU"

İyi bir takım olma yolunda çalıştıklarını belirten Bjelica, "İçerde kaybettiğimiz maç bizim için yıkım oldu ve sahada takım olarak görmediğimi ifade etmiştim. Takım oluşturabilmek bir süreç gerektiriyor. Cuma günü oynayacağımız maçla birlikte herkese biz takım olabiliriz, çok iyi takım olma yolundayız, arkadaşlığı sağladık mesajı vermek istiyoruz. Mehmet, Göktan, Enis gibi oyuncular takımda yer bulacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar ama bunlar için zamana ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR TRABZONSPOR'DA OLMA ŞANSINI KAZANMALI"

Altyapıdan A takıma yükselen, sonrasında alt lig takımlarına gönderilen oyuncular hakkında da düşüncelerini paylaşan Hırvat teknik adam, "1461 Trabzon, 2 alt seviyede bir takım ve bu oyuncuların gelişmeye ihtiyacı var. Buraya giden oyuncular takımlarının en iyisi olup kendisini sahada kanıtlamalı. Sonra da orta sıralarda oynayabilecek takımlara transfer olup kendilerini göstermeli ve sonra Trabzonspor'a gelmeli. Oyuncuların kendilerini kanıtlamaları gerek. Trabzonspor çok büyük bir takım ve oyuncunun burada olma şansını kazanması gerekiyor. Enis Destan, Polonya liginde oynadı. Enis Destan'ın kaç gol attığını biliyor musunuz veya 1461'den aldığımız oyuncunun burada kaç maç kazandırabileceğini söyleyebilir misiniz ?" dedi.

"45 OYUNCUYLA KAMP YAPMAMI BEKLEMEYİN"

Altyapı oyuncularının önemli kısmına Slovenya kampında şans verdiğini hatırlatan Bjelica, "Sezon öncesi 34 oyuncuyla kamp yaptık. Kerem, Hakan, Emirhan, Göktan, Abdurrahman ve bunlar gibi birçok genç ismi aramıza kattık. Başka takımları değerlendirirsek, Fenerbahçe veya diğer takımların kampında kaç tane genç oyuncu vardı ? 45 oyuncuyla kamp yapmamı bekleyemezsiniz" dedi.

"GERÇEKLER CAN YAKABİLİR"

Oyuncularla arasında iletişim problemi olmadığını ve sorunları hemen çözmeye çalıştığını savunan Hırvat hoca, şöyle konuştu:

"Oyunculara aramızda asla iletişim sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda siz antrenörsünüz, onlar oyuncular ve herkes görevini en iyi şekilde yapmak zorunda. Odamın kapısı her zaman açıktır. Oyuncuların istedikleri bir şey veya yardımcı olabileceğim en ufak bir konu varsa konuşabiliriz. Ufak bir problem olduğunda dahi hemen çözülmesi taraftarıyım. Burası adına yeni bir şey olabilir belki, sorunların halı altına süpürülmesi. Konuşulması gereken durum varsa asla halının altına süpürmeden konuşulup hemen çözülmesi taraftarıyım. Bazen can yaksa da doğrular ve gerçeklerin insanların yüzüne ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen gerçekler can yakabilir ancak doğrudan söylenmesi gerektiğini düşünüyorum"

"DJANINY VE KOITA'YI DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Koita ve Djaniny'nin transfer olamamaları halinde değerlendirme şansı olabileceğini söyleyen Bjelica, "Şu an hala takım bulunamadı, altyapı veya takımdan ayrılacak oyuncularla çalışıyorlar. Transfer sezonu bittikten sonra burada olurlarsa ve eğer ihtiyacımız varsa, yabancı kontenjanında da sıkıntı yaşamayacaksak değerlendirebiliriz" ifadelerinde bulundu.

"AGRESİFLİĞİ YAKALAYAMADIK"

İstediği agresif oyunu takımın henüz yakalayamadığını belirten Bjelica, "Ofansif oynayan ama istediği agresifliği gösteremeyen bir takım görüyorum. Bunda oyuncuların profillerini düşününce istediğimiz gibi agresifliği sahaya yansıtamadık. Defansif ağırlıklı orta saha oyuncuları aramıza katmaya ve istediğimiz agresifliği yakalamaya çalışıyoruz. Geçen sene ve bu sene 4-3-3 taktiğiyle oynamaya çalıştık. Bu yönde oynayan takım sayısı fazla değil. Bu oyunu oynarken en önemli şey savunma dengesi, o dengeyi kuramadığınızda bu durum canınızı yakabiliyor. Bunu aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'DA SEZON KAPANIYOR, FIRSAT OLABİLİR"

Bjelica, Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla yeni fırsatlar doğabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Görüştüğümüz oyuncular öncelikle İtalya, Fransa gibi liglerden gelecek muhtemel teklifleri görmek istiyor. Avrupa'da transfer sezonu kapanınca daha gerçekçi fırsatlar olarak oyuncuların önüne gelebiliyoruz. Türkiye takımlarının işi biraz daha kolay olabilecek."

Genç oyunculara şans vermeyi sürdüreceğini açıklayan Bjelica, "Arif'i, Oğuzhan'ı, Salih'i, Poyraz'ı biz oynatmaya çalıştık. Oyuncuların bizimle olabilmesi adına yarınki maçta Abdurrahman ve Arif kadroda olacak" dedi.

"ALİ ŞAHİN'E SÜPER LİG VE 1'İNCİ LİG'DEN TEKLİF GELMİŞ"

U-19'dan A takıma yükselen ve geçen hafta yeniden U-19'a gönderilen Ali Şahin'in durumuyla ilgili gelen bir soru üzerine Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Şahin iyi ve genç bir oyuncu. Şu an elimizde 5 stoper var ve ona yeterli dakika veremeyeceğimizi düşündük. 1461 Trabzon, Ali Şahin'in gidebileceği bir fırsattı ama 2 gün önce kardeşiyle ofisime gelip Süper Lig ve 1'inci ligden teklifler olduğunu ve gidebileceğini ilettiler. Ben de oynayabileceklerse bunun çok iyi olacağını ifade etti. Genç oyuncular için tavsiyem gidebilecekleri değil oynayabilecekleri takıma gitmeleri."

"GÜNLERİN NELER GETİRECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Batista Mendy ve ismi geçen diğer transferlerin gerçekleşmemesine dair değerlendirme yapan Bjelica, "Bazı oyuncular Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor veya geleceğim deyip iş bitme noktasındayken bunu başka takımlara fiyat artırmak için yapmış olabiliyor. Eğer oyuncu gelmek istiyorsa sebep buluyor ama gelmek istemiyorsa başka sebepler öne sürüyor. Kulübümüz bunlar üzerine çalışıyor. Farklı sebeplerle bazı transferler gerçekleşmeyebiliyor ama günlerin neler getireceğiniz göreceğiz" dedi.

"KOURBELIS VE EREN KASIMPAŞA MAÇINDA YOK"

Futbolcuların sakatlığının antrenman nedeniyle olup olmadığı sorulan Bjelica, Kourbelis ve Eren'in Kasımpaşa maçında görev alamayacağını açıkladı. Bjelica, "Bizim yaşadığımız sakatlıkların çoğu kas sakatlığı değil. Kasımpaşa maçında Kourbelis ve Eren sakatlık nedeniyle olmayacak. Kourbelis göğüs kafesine darbe aldı. Eren de 'Gluteus' kasında sakatlık yaşamıştı, milli takımda da olamayacak. Bizim yaşadığımız sakatlıklarda ön ve arka çapraz bağ sakatlıkları var. Bunlar antrenmandan değil, farklı sebeplerden, dışardan darbeyle oluşuyor" diye konuştu.

"OYUNCULARLA KONUŞTUK, ONLAR DA DURUMDAN MUTLU DEĞİL"

Takımın durumunu oyuncularla da konuştuğunu anlatan Bjelica şöyle dedi:

"Oyuncularla bunun konuşmasını yaptık. Maçtan önceki son antrenmanlarda aldıklarımdan çok fazla mutla olmadığımı ifade etmiştim. Oyuncularımla bunu konuştuk. Hiçbir zaman oyuncusunu isim verip rencide etmiş, basının önüne atmış biri değilim. Takımla genel bir konuşma yaptık ve takımın lider oyuncularıyla oturup konuştuk. Hepsi de maç öncesi antrenmanlarda gördüklerinden mutlu olmadıklarını ifade etti. Bir sorunu bekleyerek çözmem. Aile içinde sorun varsa hemen konuşulmalı"

"SORUN ÇÖZMEK İÇİN 15 MAÇ KÖTÜ SONUÇ ALMAYI BEKLEMEM"

Sorunların hemen çözülmesi gerektiğine inandığını ifade eden Bjelica, "Yönetimle de bunu konuştuk, onlar da bana sonsuz desteklerini verdi. Çok iyi iletişimimiz var hatta daha iyi olamaz. Ailelerde sorunlar yaşanabilir ve hemen çözmek gerekir. Sorun çözmek için takımın 15 maç kötü sonuçlar almasını bekleyemem. Bir maçta kötü sonuç alınca hemen reaksiyon gösteririm. Bu durum bazen can yakar, yaksa da bunu yapmaya çalıştım. Göreceğiz ki bu pozitif bir yöne doğru gidecek" dedi.

"TREZEGUET VE FERNANDEZ DÖNECEK, EREN BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞEBİLİR"

Tedavileri süren oyuncuların takıma yakında döneceğini açıklayan Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trezeguet 5 Eylül'de dönecek ve milli takımda olmayacak. Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum. Teklic bileğine darbe almıştı ama iyi durumda, antrenmanlara devam ediyor. Eren'in 7 veya 10 gün idman yapmama süreci var. Beşiktaş maçına yetişebilir ama değerlendireceğiz. Fernandez salı veya çarşamba günü dönecek şu an çok iyi gidiyor. Eylül ortası veya sonu gibi bizimle olacak iyileşme süreci hızlı gidiyor."