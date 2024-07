Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Taraftarımızın önünde kazanarak ikinci turu elimize almak istiyoruz

Selçuk BAŞAR - Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarımızın önünde daha iyi bir oyun ve kazanarak ikinci turu geçmek istiyoruz. İki perdeli oyunun birincisi bitti. 2-0 öndeyiz ama bir 90 dakika daha var. Oyun içinde her an dikkatli, konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha iyi, daha dikkatli olacağımız bir müsabaka olacaktır. Umarım taraftarımızla beraber bunun karşılığını alacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Papara Park'ta yarın oynayacağı Ruzomberok maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmayı iyi bir oyunla seyircileri önünde kazanmak istediklerini belirten teknik direktör Abdullah Avcı, "İkinci resmi müsabakamızı yarın oynayacağız. İlk maçla ilgili yaptığım değerlendirmeleri bir tekrar yapmak istiyorum. Özellikle fizik kalitesi yüksek, her takımın oyun planının olduğu zor bir müsabaka oynadık. Rakibin karşılamada 5-4-1, top kendilerine geçtiğinde 3-4-3'e göre pozisyon aldıkları özellikle güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Direkt oyunlar, kenar ortalar, taçlar, bu konuda bize karşı etkili oldular. Onun dışında biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Belki pozisyon olarak algısı nasıl bilmiyorum ama biz analizini yaptığımızda rakip kadar bizim de girdiğimiz pozisyon var. Kaptanımız o gün gerçekten iyi bir performans gösterdi. ve ilk maçı, ilk resmi müsabaka ve Avrupa kupaları olması açısından kazanmak açısından hem de deplasmanda 2-0 son derece önemliydi. Onu kapattık. Şimdi ikincisine özellikle rakibin ilk maçta beklemediğimiz akan oyunda da kullandıkları opsiyonlar vardı. Bugün hücumda duran toplarımızı çalışıp yarın kendi taraftarımızın önünde daha iyi bir oyun ve kazanarak ikinci turu geçmek istiyoruz. İki perdeli oyunun birincisi bitti. 2-0 öndeyiz ama bir 90 dakika daha var. Oyun içinde her an dikkatli, konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha iyi, daha dikkatli olacağımız bir müsabaka olacaktır. Umarım taraftarımızla beraber bunun karşılığını alacağız" diye konuştu.

"VERİLER, İSTATİSTİKLER TARİHTE HEP YER ALIR"

Abdullah Avcı, kendisinin 61'inci yaş gününü kutlayan bir gazetecinin "Yarınki maçı kazanmanız halinde maç başına puan ortalaması en yüksek teknik direktör olacaksınız Trabzonspor tarihinde. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor?" şeklindeki bir sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelikle doğum günümü hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber Trabzonspor ile beraber yaşın 61 olması ve plaka olması itibarıyla umarım güzel günleri hep beraber yaşarız. Onun için teşekkür ediyorum. Veriler, istatistikler tarihte hep yer alır. Bunlar da önemlidir. Ama öncelikle iyi oyun ve maçı kazanmak, turu cebine almak benim için çok daha değerlidir. Tabii ki istatistik seni bir yerde yazacak ülke puanına da katkı sağlayacak bizim hedeflerimize giderken maç kazanmak bizim adımlarımızı çok hızlandıracaktır, özgüvenimizi artıracaktır. Onun için yarınki maçı öncelik kazanmak. Kazandıktan sonra basın toplantısında inşallah eğer bunu gerçekleştirirsek ne hissettiğimi o zaman daha iyi ifade ederim. Ama şu anda daha önceliğim maçı kazanabilmek ve önümüze daha sağlıklı bakabilmek."

"DÜNYADA KADROLARIN SAYILARI VE KALİTELERİ ARTMAYA BAŞLADI"

Ruzomberok maçında oyun planına ilişkin bir soruya Avcı, "Sezona başlarken veya geçen seneden beri bir plan yapıyorsun. Belki oynatacağın oyun formasyonu ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsun ve bunun üzerinden oyuncular tercih etmeye çalışıyorsun. Bu zaman zaman gerçekleşmeyebiliyor veya ulaşmak istediğin oyuncudan bazen uzaklaşıyorsun. Şu ana kadar sağ olsun başkan ve yönetim kurulu harika bir şekilde çalışarak daha önde gidiyoruz ama eksiklerimiz hala devam ediyor. Bazen şu oynatmak istediğin formasyon alamadığın oyuncular üzerinden olmuyorsa formasyon üzerinden değişiklikler yapmak ve o esnekliğe de sahip olmamız gerekiyor. Biz de böyle bir teknik ekibiz. Onun için formasyonda bazen değişiklikler olacak. Oyuncu profili bu formasyonu belirleyecek. Ufak tefek dokunuşlar olacak. Çünkü bir sürü departmanımız var, fiziksel durumlar var, süreler var, yeni katılanlar var ve sene sonuna kadar 55 maç hesapladığımızda 1 oyuncunun dahi 55 maç oynama ihtimali yok. Bu değişimler bu rotasyonlar olacak. Artık maçlar çok yoğun gidiyor. Dünyada da kadroların sayıları ve kaliteleri artık artmaya başladı. Kolay değil toparlanmalar üç günde bir olmaları çok zor oluyor. Onun için ufak tefek değişiklikler formasyonda da oyuncuda da olacak. Ama çok büyük değil birkaç değişikliğimiz olacak" diye cevap verdi.

Transfer çalışmalarına ilişkin de Avcı şunları söyledi:

"TRANSFERDE GİDİŞATI EKONOMİ BELİRLEYECEK"

"Başkan ve yönetimle harika bir şekilde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük fedakarlıklar var. Bunu sadece oyuncu alma tarafına da bakmamak lazım. Geldiği ülke, oynatacağın oyun, başka bir ülke. Ekonomisi, Trabzonspor'a zarar verecek bir şeyi ortaya koymak istemiyoruz. İçerdeki dengeleri bu anlamda bozmak istemiyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden karşılıklı kontak halinde olduğumuz ve iletişim kurduğumuz oyuncuların durumu gerçekleşti. Şu an itibarıyla gidişatı ekonomi de belirleyecek. Ama 2 tane daha minimum belki 3 tane daha oyuncu var planımızın içinde."

UĞURCAN ÇAKIR: GALİBİYETLE AYRILARAK TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır sözlerine yeni sezonun herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. Uğurcan Çakır maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hocamın da anlattığı gibi aslında ilk maçtan avantajlı skorla dönüyoruz ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu var. Aslında pek de istediğimiz oyunu sergileyemedik ama buraya avantajlı döndük. İlk resmi maçlar genelde zor oluyor, takımın uyumu için, kondisyon için, form için, özgüven için hepsi zor oluyor. Ama avantajlı bir skorla döndük. Tabii ki ikinci maç için çalıştık. Hocamızın anlattığı gibi rakibimize hazırız. İnşallah yarın da buradan galibiyetle ayrılarak turu geçmek istiyoruz."

"O GÜNKÜ PERFORMANSI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Basın mensuplarının sorularıyla devam eden toplantıda Uğurcan Çakır ilk maçta ortaya koyduğu başarılı performansa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız ile 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir başarı elde ettik. En azından Türkiyemizi biraz olsun mutlu ettik. Tabii ki milli takımda oynayıp oynamamak çok önemli değil. Çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu çok güzel ve büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah hocam bana biraz fazla izin verdi. 40-45 günden sonra ama 8 günlük bir tatilim vardı orada da en azından fit kalıp takımıma en iyi şekilde katılmak istiyordum. Motivasyon anlamında ben zaten her zaman elimden geleni Trabzonspor için yapmaya çalışıyorum. O gün de benim için güzel bir gündü. Hem benim hem takımımız için güzel bir gündü. Çok çalışıp bu performansımı devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah öyle olur."