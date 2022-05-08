Yenikapı bayram yerine döndü! Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden organizasyonda bordo-mavililer büyük bir coşkuyla eğlencesini sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlamalarına başladı.
TRABZONSPOR TARAFTARI GÖNLÜNCE EĞLENİYOR
Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar. İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor.