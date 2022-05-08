Yenikapı bayram yerine döndü! Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu - Haberler

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Yenikapı bayram yerine döndü! Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden organizasyonda bordo-mavililer büyük bir coşkuyla eğlencesini sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

TRABZONSPOR TARAFTARI GÖNLÜNCE EĞLENİYOR

Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar. İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor.

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'u inletti! İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, İstanbul, Yenikapı, Spor, Haberler

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