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Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

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İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Ruzomberok'u seyircisi önünde de 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk etti. Papara Park'taki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavililer, deplasmandaki müsabakanın avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

YENİ TRANSFER İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada aradığı golü ilk 45 dakikada bulamayan Trabzonspor, 65 dakikada yeni transferi Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Edin Visca'nın pasıyla topu ağlara gönderen Draguş, bordo-mavililerdeki ilk golüyle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Öte yandan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, adeta kalesinde devleşti. Uğurcan, konuk takım Ruzomberok'un bulduğu net pozisyonlarda gole izin vermeyerek rakibin maça ortak olmasına engel oldu. Milli kalecinin bu performansı bordo-mavili taraftarlardan da alkış aldı.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

İLK MAÇI DA 2-0 KAZANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında sahasında Ruzomberok'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, eşleşmenin deplasmanda oynanan ilk maçında da rakibi Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

RAKİBİ WISLA KRAKOW YA DA RAPID WIEN

Ruzomberok'u turnuva dışına iten Trabzonspor, rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayan Wisla Krakow- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle bir üst turda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Uğurcan Çakır Wisla Krakow Trabzonspor Trabzonspor Rapid Wien Futbol Spor Haberler

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