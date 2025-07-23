Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Saul bir alternatifti, Trabzonspor'un morali bozulmaz

TRABZONSPOR Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Persepolis maçının ardından transfer çalışmaları ve kulübün ekonomik yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kafkas, 2 orta saha transferinde sona geldiklerini ve Enis Destan'ın ayrılığının an meselesi olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Persepolis ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ocak ayından bu yana transfer çalışmalarını planladıklarını söyleyen Kafkas, "2 orta saha transferi için sona geldik, birkaç gün içinde sonuçlanabilir" dedi. Enis Destan'ın ayrılığına dair gelişme yaşandığını belirten Kafkas, Avrupa'da önemli kariyere sahip 2 oyuncuyla temasların sürdüğünü açıkladı. Saul Niguez transferinin iptalini de değerlendiren Kafkas, "O sadece alternatiflerden biriydi, gelmeyenin kaybı" ifadelerini kullandı. Asbaşkan Kafkas ayrıca, sürdürülebilir ekonomik model çerçevesinde hareket ettiklerini ve Erzurum kampının verimli geçtiğini vurguladı.

'ELİMİZDE ÇOK İYİ BİR KADRO VAR'

Transfer çalışmalarına geçtiğimiz sezonun devre arasında başladıklarını söyleyen asbaşkan Kafkas, "Biz transfer çalışmalarımıza Ocak ayında başladık. Bu yılın kadro planlamasını yapmaya ocak ayında başladık. ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. Zubkov, Sikan, Mustafa ve Tim'i. İkinci etapta sezon sonunda da 3 tane transferi gerçekleştirdik. Pina'yı, Filip ve Onuachu'yu aldık. Şimdi orta sahaya iki tane transfer yapacağız. Bugün itibariyle de sayın Başkanımız ve İbrahim Bey önemli görüşmeler yaptılar, devam ediyorlar. Şartlar oluşmak üzere. Alternatiflerimiz var. Hepsini görüşüyorlar. Birkaç gün içerisinde iki orta saha oyuncumuzu ve hocamızın belirttiği bir iki mevkiye yönelik transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. Şunu da bilmemiz gerekiyor ki, hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşa koşa gelmiyor. Bunun birçok parametreleri var. Sadece ekonomik olarak da bu işi çözemiyorsunuz. Ülkeyi, ülkenin futbol marka değeri, yaşadığınız, bulunduğunuz şehir, hepsi birer kriter. Ancak Trabzonspor büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Avrupa'da iyi yerlerde oynamış oyuncular var. Onlar iyi birer referans hepsi için. Kısa sürede bu konuda bir gelişme olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'3-4 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR, ENİS DESTAN 1-2 GÜN İÇERİSİNDE AYRILABİLİR'

Kafkas, bordo-mavili kulüpteki oyunculara resmi anlamda teklif gelip gelmediğine ilişkin soruya cevaplandırırken Enis Destan örneğini verdi. Kafkas, "Bugün Enis Destan için bir gelişme oldu. 2-3 kulüp olduğu için şimdilik isim vermeyelim. Ancak 1-2 gün içerisinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var, bunları da değerlendiriyoruz. Genç oyuncularımıza talep var. Gençler de bizim önem verdiğimiz konu. Onların gidip süre alması, sürekli 30-35 maç oynayarak tekrar Trabzonspor'a geri dönmesi önemli. O yüzden tekliflerin hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA İSİM YAPMIŞ İKİ İSİM'

Kafkas, Trabzonspor'un uzun zamandır gündeminde olan Alan Puertas ile Benjamin Bouchouari ile ilgili soruya da, "İki oyuncu da Saul ile birlikte 15 gündür gündemde olan oyunculardı. Ancak 2 tane daha çok önemli Avrupa'da isim yapmış oyuncu var. İyi de yol kat ettik. Birkaç gün içinde çözeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularla da görüşmeler var, belli bir yerlere geldik" yanıtını verdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK MODEL ÇERÇEVESİNDE TRANSFERİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Ekonomik anlamda yapılan hamlelere de değinen Kafkas, "Zaten Trabzonspor'un gelir-gider dengesinde çok ciddi bir problem var. Geçmiş 20 yıla dayanan borçları son 6 ayda özellikle yoğun şekilde, bankalar olsun, vergi borcumuz olsun hepsini ödedik. Bir kısım vergi borcunu da yapılandırdık. Biz hep şunu söylüyoruz, oyuncu transfer etmek kadar önemli transfer ettiğiniz oyuncu ve mevcut oyuncuların gününde maaşını ödemektir. Biz buna da çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomik model çerçevesinde bunu düşünerek transferi de şekillendiriyoruz" diye konuştu.

'KAMP YERİ KONUSUNDA HOCAMIZIN ISRARI HAKLI ÇIKTI'

Trabzonspor'un bu yaz Erzurum'da kamp yapması konusunda başta kendisinin de endişeleri olduğuna değinen Kafkas, "Ancak Fatih hocamız çok ısrar etti. ve bence çok haklı çıktı. Ben 3 gündür buradayım. Gerçekten kamp ortamı, hava, mevsimsel hava olarak çok müsait. Takımın enerjisi çok yüksek ve bu tercihin çok doğru karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

'HAZIRLIK MAÇLARINDA SONUÇ ODAKLI OLMAMAK GEREKİYOR'

Hazırlık maçlarında takımın "Hazırlık maçları hiçbir şekilde bence çok önem arz etmiyor. Hocanın uygulama çalıştığı, ligde yapacağı oyun planını burada hemen her oyuncuyla deniyor. 10 oyuncunun değiştiği bir maçta sonuç odaklı olmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla amacına ulaşan bir şekilde devam ediyor hazırlık maçları" şeklinde konuştu.

'SAUL ALTERNATİFLERDEN BİR TANESİYDİ, KAYBEDEN KENDİSİDİR'

Saul Niguez transferinin son anda gerçekleşmemesi ve oluşan tepkilere ilişkin de asbaşkan Zeyyat Kafkas şunları söyledi:

"Saul adına üzücü bence transferin gerçekleşmemesi. Trabzonspor büyük bir kulüp ve önümüzde konuştuğumuz, gelecek oyunu gördüğünüz zaman bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim; moral bozukluğu bende olmadı, bizde olmadı. Niye derseniz, zaten alternatiflerden bir tanesiydi. ve Trabzonspor kulübünün hiçbir şekilde 'Saul ile anlaştık, imza attık' diye bir açıklaması olmadı. Ama oyuncu Trabzon'a gelip burayı tesisleri görmeyi, biz de kendisini sağlık kontrolünden geçirme üzerine planlama yapıp uçağı göndermiştik. Ama kendisi son anda aile sebeplerini öne sürerek transfer olmak istemediğini söyledi. Bizimi için büyük bir yıkım, büyük bir problem değil. Çünkü hocamızın verdiği 3-4 tane alternatif isimleri görüşüyorduk. Onlardan bir tanesiydi. Evet, olmasını istedik ama kendisi böyle bir karar verdi. Bence burada kaybeden kendisidir."

'UĞURCAN ÇAKIR'IN 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR'

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiğinin altını çizen asbaşkan Kafkas, "Uğurcan bu takımın kaptanı. Çok da iyi bir Trabzonsporlu. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun nereye uzatılacak? 2035'e mi? Böyle bir problem yok aramızda, Uğurcan'ın da böyle bir talebi yok. İstese zaten uzatırız, böyle de bir sorun yok. Bence bu bir konu değil, gündem yapılmak için uğraşılıyor" diye konuştu.

YABANCI OYUNCU KOTASI

Yabancı oyuncu sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Kafkas, "14 yabancı kuralında biz '14 yabancıyla sınırlı kalmasın. 14 tane kadroda olsun ama 20 veya 18 tane oyuncu lisans çıkarmadan da bulundurmamız gerekebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu biz kulüpleri oyunculara zor durumda bırakıyor. Yani kota açmak için oyuncuyu göndermek zorunda kalıyorsunuz, bazen fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa bu bizi değil Türk futbolunun problemi bence. O sayının 17-18'e çıkması hiç kimseye zarar getirmez. 14 tane oyuncunun lisansını yaparsınız ve onları ligde kullanırsınız" ifadelerini kullandı.

'CHAM TRANSFERİNDE BEKLEMEDEYİZ'

Kafkas, Muhammed Cham'ın transferinin gerçekleşmemesine ilişkin de, "Biz talep vardı Arabistan'dan. Biz o talebe olumlu cevap verdik, rakamlarda anlaştık. Ancak onlar hükümetten onay alıyorlar. Onay gelmediği için şu anda beklemede. Ancak duyduğumuz kadarıyla hiçbir kulübe onay verilmemiş" dedi.