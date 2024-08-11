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Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas'ta kozlarını paylaştı. 2 tane direkten dönen topun ve birçok gol pozisyonunun olduğu karşılaşma, başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Böylelikle her iki takım da 1'er puana razı oldu. Öte yandan bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başındaki 4. Sivas deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu Sivasspor deplasmanında açtı. 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Her iki takım da karşılaşma boyunca birçok gol fırsatı yakaladı. Taraflar, oldukça yüksek tempoda oynanan müsabakada eline geçen bu fırsatları cömertçe harcayınca karşılaşma başladığı skorla,0-0 sona erdi ve Sivasspor ile Trabzonspor sezona 1'er puanla başladı.

Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

DİREĞE NİŞANLADILAR

Zorlu mücadelede takımlar direği geçemedi. 54. dakikada Trabzonspor Bardhi'nin şutunda direğe takılırken, Sivasspor da 61. dakikada Murat Paluli'nin son çizgiden ortasında Uğur Çiftçi'nin enfes şutuyla direklere takıldı.

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Sivas deplasmanında adeta kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, Sivasspor'un birçok pozisyonunda gole izin vermedi. Uğurcan'ın bu performansı bordo-mavili taraftarlardan alkış aldı.

Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

AVCI'NIN SİVAS KABUSU DEVAM EDİYOR

Bu karşılaşmanın beraberlikle bitmesiyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında çıktığı dört Sivasspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı. İşte o maçlar;

Sivasspor 0-0 Trabzonspor (Ağustos 2024)

Sivasspor 3-3 Trabzonspor (Kasım 2023)

Sivasspor 1-1 Trabzonspor (Ocak 2022)

Sivasspor 0-0 Trabzonspor (Nisan 2021)

BİR SONRAKİ RAKİPLERİ

Puanları paylaşan iki takımdan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasını bay geçecek. Sivasspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

hikmet yaşar:

Trabzon sivas takımının tam 50 katı bütçeli golleri kaçıran Sivas oldu bu avcı nın hocalıkla gram alakası yok sivas ın kadrosu çok eksik

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