Trabzonspor, Beşiktaş maçı için stada giriş yaptı

- Trabzonspor, stada giriş yaptı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, bu akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre bordo-mavili ekip yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stada gelerek başlama saatini beklemeye başladı.