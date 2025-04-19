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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
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Haberler
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etmiş oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan taraf bordo-mavililer oldu.

FOLCARELLI DEVAM EDEMEDİ

Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibinde sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

GALİBİYET GOLÜ BANZA'DAN

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken skordaki denge 45'te bozuldu. Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, takımını öne geçirdi, devreye bordo-mavili ekip önde girdi. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

TEKKE YÖNETİMİNDE 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skor üretemezken mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor, daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

FIRTINA GÖZÜNÜ KUPAYA ÇEVİRDİ

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Adana Demirspor ise ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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