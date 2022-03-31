Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapıldı. Protokol üyeleri ve medya mensupları, Asya kıtasından Avrupa kıtasına köprüden bisikletlerle geçti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl 'Tarihe, Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgiler de verildi. Asya yakasındaki Lapseki ilçesinden, Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesine toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bisikletlerle geçen medya mensupları, ardından da Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da basın mensuplarıyla birlikte bisiklet sürüp, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.