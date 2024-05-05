Timberwolves, Nuggets'ı mağlup ederek seride öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.