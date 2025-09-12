Tilbe Şenyürek: Mendez, müthiş bir antrenör

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in yıldız oyuncularından Tilbe Şenyürek, sarı-lacivertli takımın yeni başantrenörü Mendez ile ilgili, "Zaten çok değerli bir koç. Kariyeri de Ekaterinburg'la, İspanya Milli Takımı'yla başarılar almış veya final oynamış, müthiş bir antrenör. O yüzden, onun gibi bir antrenörle çalışacak olmam çok değerli" dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek 8 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Tilbe Şenyürek; Fenerbahçe'nin yeni hocası Mendez'i, Avrupa Şampiyonası MVP'si ve takım arkadaşı Messeman'ı, NBA hayallerini ve saha dışındaki Tilbe ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon biterken Fenerbahçe'nin başına geçerek ayağının tozuyla lig şampiyonluğu yaşayan, İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez'i ve geliş sürecini değerlendiren Tilbe, "Yani hocayı çok fazla tanıma fırsatımız olmadı. Çünkü Euroleague'de maalesef hiç beklemediğimiz mağlubiyet yaşadık. Hiçbir sezon maç kaybetmeyip tek maçı kaybedip yarı finalde dönmek bizim için çok yıpratıcıydı. Ligi nasıl kazanacağız diye düşünüyorduk ama hocanın gelişi hem bireysel olarak hem de bütün takımı inanılmaz bir şekilde etkiledi. Müthiş bir enerjiyle geldi. İlk günden zaten 2 antrenman yapma fırsatımız oldu. 3 maç oynadık ve 10 gün içinde sezon bitti. O yüzden çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama 10 gün içindeki Miguel hocayı değerlendirmem gerekirse bence sadece basketbola, işine ve 'kimden ne alabilirime' odaklı. Hepimizi tanıyan birisi. Geldiğinde bireysel konuşmaları oldu hepimizle. 'Kimden neyi alabilirim, kim benim için neyi yapabilir?' Bunu bilerek bence hepimizi oynattı" şeklinde konuştu.

'MENDEZ, MÜTHİŞ BİR ANTRENÖR'

Mendez'in gelişiyle birlikte maçlarda aldığı sürelerin arttığını belirten Tilbe, "Ben de final serisinde tüm sezonda almadığım süreleri aldım. Ben ve Olcay çok fazla süre almıyorduk, hoca gelene kadar. Çok fazla şans verip ve güvendiğini hissettirdi. Benim için çok değerliydi. O yüzden çok heyecanlıyım, yeni sezona onunla başlayacağım için. Çünkü kendisi de final oynama başarısını gösterdi EuroBasket'te. Zaten çok değerli bir koç. Kariyeri de hani Ekaterinburg'la, İspanya Milli Takımı'yla başarılar almış veya final oynamış, müthiş bir antrenör. O yüzden onun gibi bir antrenörle çalışacak olmam çok değerli. EuroBasket'te de biliyorsunuz bütün takımlar aynı otelde kalıyoruz. Kendisiyle birebir 3 defa 4 defa denk geldiğimiz ayaküstü ya da oturduğumuz, konuştuğumuz anlar oldu. 'Tilbe, orası çok iyi geçiyor. Seni çok iyi görüyorum. Kulüpte de tatilini yap ve kulübe aynı motivasyonla bana geri gel, kulübe geri gel' dedi. Benim için çok değerli bir antrenörün, gün sonunda sizi oynatmayabilir. Şartlar, her maç oynayamazsınız. Herkesin maçı farklıdır, tutacağı oyuncu farklıdır. O gün sizin gününüz değildir. Şutlarınız girmiyordur ama antrenörün bunu bildiğini hissediyorsanız zaten neden oynamadığınızı sorgulamazsınız. Antrenörünüzün niyetini, size yaklaşım tarzını ya da sizi nerede kullanacağını size söylüyorsa oynamanızı düşündüğü zaman oynatmadığı maçta neden oynatmadığını size dile getiriyorsa oyuncu motivasyonuna devam eder. 'Tamam koç' der. 'Ben bu maç anladım, diğer maça hazırlanacağım' koç 10 gün içinde bana bunu hissettirdi ve ben final serisinde takıma elimden gelenin en iyisini yaparak güzel bir enerji ile oynadım. O yüzden bu küçük konuşmalarımız 10 gün içinde tanıdığım, verdiği fırsatta beni çok heyecanlandırıyor, yeni sezon için. Çünkü biliyorum beni nerede kullanabilir, benden ne istiyor, benden ne bekliyor" dedi.

'BABA GİBİ HİSSETTİK'

Antrenör ve oyuncu arasındaki doğru iletişimin önemine vurgu yapan yıldız oyuncu, "Bunlar oyuncunun aklının temiz olması ve antrenman yapmaya devam etmesi açısından çok değerli. İletişim, çok önemli. Konunun özeti, oyuncuların arasındaki iletişim koçla, oyuncunun iletişimi neden oynayıp neden oynamadığınızı bildiğiniz takdirde, çalışmaya devam edersiniz ve doğru zamanı beklersiniz. Çünkü doğru zamanı geleceğini koçunuz size söylüyor ya da gelmeyeceğini söylüyor. Başka yollara bakarsınız ama önemli olan iletişim, yeni koçumuzun iletişimi müthiş. 10 gün içinde bile çok iyiydi, turnuvada aynı şekilde hepimizle konuştu, çok iyiydi. Diğer oyuncularla da bu arada çok babacan birisi kendisi böyle tipini falan ben çok sevdim. Çok böyle yakın hissediyoruz. Çok baba gibi hissettik, diğer takım olan oyuncularla sürekli iletişim halindeydi. Bence bu da bir koçu bir insanı değerli, kaliteli kılıyor. O yüzden inşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Fenerbahçe'de çok heyecanlıyım, onunla tekrardan çalışacağım için" ifadelerini kullandı.

'TEKRAR KADIN BASKETBOLUNU HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Son yıllarda erkek basketbolu ve kadın voleybolunun popüler hale geldiğini hatırlatan Tilbe, "Erkek basketbolu da zaten hep popüler olan göz önünde olan bir spor. Biraz kadın voleybolla eşdeğer ilgi görüyor. Biz de tekrar kadın basketbolunu hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Çünkü federasyonumuzun, Sayın Hidayet Türkoğlu başkanımızın, yönetim kurulumuzun ciddi çalışmaları, ciddi emekleri var. Zaten böyle geldi bu çeyrek final ve yedincilik başarısı, elemelere katılma hakkı. O yüzden kadınların daha fazla kendini gösterebilmesi, kadının gücünü hem sahaya hem saha dışı, sporun içinde olur dışında olur ama biz sporun içinde yaşayan insanlarız, daha fazla göz önünde olması, kadının gücünü daha fazla insanlara, genç kız çocuklarına ne kadar gösterebilirsek, 'Bakın biz bunu yapabiliyoruz' gibi. Sadece saha içinde değil saha dışında da kariyerimiz bittiğinde, Gülşah Akkaya gibi, Bahar Çağlar Ökten gibi başarılı yöneticiler olarak sporun içinde kalmak, önümüzdeki bizi gören, izleyen genç kız çocukları için, tüm başka meslek gruplarındaki kadınlar için umut ışığı, onlara güç verecek şeyler. O yüzden kariyerimi sağlıkla, daha güzel başarılarla, nice başarılarla bırakıp kesinlikle sporun içinde kalmak istiyorum çünkü çok değerli" diye konuştu.

'WNBA HAYALİM VAR'

WNBA'de oynama hayali olduğunu belirten Tilbe, "Women NBA hayalim var. İsterim, hep vardı 2013'te draft edildim. 2 defa hem 2013'te hem de geçtiğimiz yıllarda training kamplara davet edildim ama bir tanesinde sezonun bitmesine yakın çapraz bağ sakatlığı yaşadım maalesef. Bir tanesinde de 2013'te yaşım çok küçüktü. O zaman tabi ki yine milli takımı seçerdim, herkes milli takımı seçer. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 Dünya Şampiyonası ya da başka bir organizasyona denk geldi Women NBA'den gelen davet. 'Kızım' dediler, 'training kampa gidersin elenirsen geri döndüğünde şampiyonayı kaçırmış olacaksın' ama hani kadroya girmeme ihtimalim de var training kampta, girme ihtimali olsa bile zaten tarih çakıştı. Ben Milli Takımı seçecektim. O yüzden Milli Takım'a geldim. Training kampı, o challenge'ı, şansı belki de geçebilirdim ama fark etmez Milli Takımı seçmem gerekiyordu. Sonrasında işte yine bir şans geldi. Nasip kısmet. Allah'ın vardır bir planı hepsi Allah'ın takdiri, yine gidemedim. Şimdi bence tekrardan çıkışa geçtim. Ben az önce dediğim gibi her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve plana sadık kalmak gerektiğini düşünüyorum. Ben çalışmaya devam edip inşallah önümüzdeki yaz neden olmasın. Çünkü bunu istiyorum ve ben de bunun olduğunu düşünüyorum. Hani oyun tarzım. Fade away atışlarım çok fazla oyuncularda olmayan şeyler. Yani birazcık onun Women NBA tarzı, tabii biraz daha hızlanmam gerekiyor, oraları oynayabilmek için" dedi.

'EUROLEAGUE'DE GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADIN BASKETBOLCU'

2011 FIBA Avrupa Yılın Genç Kadın Oyuncusu ve 2019 WNBA Finalleri MVP'si, son Avrupa Şampiyonası'nda, şampiyon olan Belçika Milli Takımı ile turnuvanın MVP'si seçilen, kariyeri başarılarla dolu Fenerbahçe'den takım arkadaşı Emma Meesseman'ı değerlendiren Tilbe Şenyürek şunları söyledi:

"Müthiş profesyonel bir sporcu. Antrenmanlarda bazen böyle daha hafif geçeceğimiz oyun oynadığımız 'recovery' günleri dediğimiz günler de dahi en basit, çocukça oyunları bile kazanmak için sahaya çıkan, biz hepimiz yürürken, oyun oynuyorsunuz sadece; atıyorum birbirine ebeleme topla vurma vesaire, onu bile kazanmak için sahaya çıkan her alanda MVP olmak isteyen ve olan o müthiş profesyonel bir sporcu. İş ahlakı, profesyonelliği, antrenmana geliş saatleri, antrenman yapış şekli, kendisinden olabildiğince şey öğrenmeye çalıştım. Hala da öğreneceğim çünkü bitmez Emma Messeman'dan öğreneceğiniz şeyler. Çok değerli onunla aynı kulüpte oynayabiliyor olmam, hayranlıkla izliyoruz. Antrenmanda onunla aynı takımdaysak, tamam diyoruz bugün biz kazandık. ya da bir sürü son saniye basketiyle, bize kupa kazandırdı. Euroleague'de de zaten gelmiş geçmiş en iyi kadın basketbolcu. Bu da zaten aldığı ve başardığı şeylerle tamamlıyor bu söylemlerimizi."

'VOLEYBOLCU OLABİLİRDİM'

Başarılı sporcu basketbol dışındaki spor dalları hakkındaki görüşlerini ise şöyle anlattı:

"Pilatesi saymıyorum. Çünkü onu kendi fiziğim için, sakatlıklardan zaman zaman koruması için yapıyorum. Voleybolcu olabilirdim. Tekrar gelsem yine basketbolu seçerdim. Çünkü ben mücadeleci bir insanım tabiri caizse saha içinde kavgaya kontaklara, hani o çarpışmalara girmeyi seven, mücadele etmeyi seven bir insanım. Voleybol çok temas sporu olmadığı için, biraz da görüntü ve şıklık anlamında voleybolu söylerdim ama karakterim açısından yine basketbolu seçerdim muhtemelen. Çünkü hayatım boyunca mücadele ederek bir yerlere geldim. Basketbol verdi bunların hepsini bana. Nankörlük olur o yüzden başka bir branşı seçiyorum demek. Büyük bir şansım oldu basketbol benim. O gittiği yere kadar da bunu devam ettirip, bu hem Allah vergisi yeteneği hem de imkanı verilen, sahip olduğum her şeyin karşılığını vermek istiyorum. O yüzden hem saha içi hem saha dışı hem de aileme karşı herkese karşı bana böyle bir şans verildi ve bu şans doğrultusunda en iyi yerde layığıyla yapmaya çalışıyorum. İşimi, ailemi, insanları gururlandırmak istiyorum. O yüzden yine basketbolcu olurdum."

'ÇOK EĞLENCELİ BİRİYİM'

Sporcu kimliği dışındaki 'Tilbe'yi anlatırken, "Belki oyunculuk yapabilirdim böyle taklit yeteneğim falan var ama spor açısından yine basketbol şeklinde konuşan yıldız basketbolcu, "Özellikle bu kamp sürecinde çok fazla böyle Türkçe rap dinliyoruz kızlarla. Benfero'nun 'motivasyon' şarkısı ve 'bitmiyor' şarkısını çok fazla dinledik. Orada bir sözü var, 'Hem sert hem funny' diye. Hem sert görünüyor ama komik. Tam olarak beni tarif ediyor, şarkının bir kısmı. Beni arkadaşlarım da hep böyle tanımlardı. Saha içinde ya da dışarıdan çok sert görünüyorsun çünkü benim duvarlarım var, insanlara karşı. Çok fazla kırılmamak için önce insanları analiz ederim, süzerim. Kimi zaman bu birazcık yanlış bir görüntü veriyor olabilir. Ama çok fazla belki yarı yolda bırakan insan olduğu için artık süzmeye başlıyorum. İnsanları analiz etmeye çalışıyorum. Daha sonrasında komik ve aslında çok çocuk gibi olan tarafımı göstermeye başlıyorum. Bu birazcık zaman alıyor. Bu zamanı veren ve sabreden insanlar zaten sonunda benim pozitif enerjimle ve güler yüzümle karşılaştığı için sabreden insanlar bunu hak ediyor. O yüzden hayatımda o insanlar var. Çok eğlenceli biriyim. Dışarıda çok komiğimdir. Komik videolar çekerim arkadaşlarıma yollarım. Kafamda binlerce caps, binlerce komik şeyler… Duruma yönelik hani bir şey yaşarız. 'Aa' derim 'şu filmde şöyle bir şey olmuştu. Bir tane dizide böyle bir sahne vardı.' Çünkü çok fazla izlerim Gibi dizisini, Prens'i, oradaki bütün replikler aklımdadır. Hani kendim de çok fazla espri yaparım. Gergin bir ortamı böyle neşelendirmeye falan çalışırım. O yüzden çok sert görünüyorum ama aslında çok yumuşak kalpli ve eğlenceli bir insanım" dedi.

'SAHADA KENDİMİ İZLEMEK İSTEMİYORUM'

Eğlenceli olmasının dışarıdan pek görünmediğini dile getiren Tilbe, "Özellikle sahada kendimi izlemek istemiyorum. Çok agresif görünüyorum. Çok böyle suratım mahkeme duvarı gibi çünkü başka bir dünyada oluyorum. Ben dediğim gibi hep mücadele ederek geldiğim için başka şeyler düşünmem lazım. O diğer eğlenceli tarafı ya da dikkatimi dağıtacak şeyleri kapatmam, sadece basketbola odaklanmam lazım çünkü beni etkiliyor diğer şeyler. Biraz duygusal bir insanım, o yüzden saha içinde sadece görenler. Dışarıda böyle bir eğlenceli anında ya da farklı bir şekilde tanıyınca 'sen başka birisin hani sahada böyle görünmüyorsun' diyorlar. Dediğim gibi sabredince, birazcık analiz yapınca aslında ne kadar eğlenceli ve sakin bir insan olduğumu insanlar fark ediyor sonradan" ifadelerini kullandı.