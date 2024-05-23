THY Avrupa Ligi'nde İspanyol ekipleri en çok şampiyon olan takımlar

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanyol ekipleri kazandı.

İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 22 takım şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde İspanyol ekipleri 14 kezle kupayı en çok kazanan takımlar olma başarısı gösterdi. Real Madrid, 11 kez ile kupayı en çok kazanan ekip oldu. İspanya'dan Barcelona 2, Joventut Badalona da 1 kez bu kupayı kazandı.

İtalyan ekipleri 13 kez şampiyon oldu

İspanya'yı 13 şampiyonlukla İtalya takip etti. Bu ülkeden Varese 5, EA7 Emporio Armani Milano 3, Bologna ve Cantu 2, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü.

Ligde en son 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 23 yıldır şampiyonluğa hasret.

İtalyanlar ayrıca son 13 sezondur Dörtlü Final'de de yer alamıyor. Kupada en son 2011 yılında Barcelona'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena, sezonu üçüncü bitirmişti.

Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti

Yunan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupanın sahibi oldu.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Anadolu Efes

Türkiye'den Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olarak, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin ardından Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de kupayı üst üste kazandı.

Diğer şampiyonlar

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Rusya'dan CSKA Moskova 8, İsrail'den Maccabi Tel Aviv de 6 kez kupayı kazandı.

Hırvatistan'dan Split 3, Cibona da 2 kez ligi şampiyon tamamlarken, Letonya'dan ASK Riga ise 3 kez kupayı havaya kaldırdı.

Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan takımları da SSCB döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.