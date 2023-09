The Bodrum Cup: Akdeniz'in En Büyük Yelken Festivali Başlıyor

Her yıl ekim ayında binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren, Akdeniz'in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Festivalin 35'inci yılı, Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlanacak. Bu yıl yarışlara Selanik ve İstanbul rotaları dahil edildi.

1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 35'inci yılını kutladığı bu yıl, Bodrum'da denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak festivalde bu yıl Selanik ve İstanbul rotaları da olacak. 2 Ekim'de Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilerek başlayacak olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. Onlarca yarışçı 17 Ekim'deki start için tam 35 yıldır heyecanlı yarışlara sahne olan sulara, Bodrum'a dönecek ve kazananların kupaları 21 Ekim Cumartesi gecesi büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum'un tarihi limanından başlayarak Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük'e uzanacak ve ardından Bodrum'da tamamlanacak.

The Bodrum Cup'ın tüm detayları, Halas teknesinde düzenlenen bir toplantıda paylaşıldı. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, herkesi bu önemli organizasyona davet ettiğini belirterek, "The Bodrum Cup, 35 yıldır bu gizli cevherleri ve daha fazlasını keşfetmek için binlerce kişiyi Bodrum'a getiren birleştirici bir güç oldu. Festival boyunca organizasyon komitemiz, Bodrum'un resmi kurumları, sponsorları, denizcilik ve yelken tutkunları ile birlikte yeni deneyimler ve değerler geliştirdi. Herkesi, Bodrum'u ve yelken dünyasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunan The Bodrum Cup deneyimini yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ARAS: BODRUM'U VE AKDENİZ'İ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise yaptığı açıklamada, "The Bodrum Cup, kurulduğu 1989 yılından bu yana tekne sporları dünyasını, Bodrum'u ve daha geniş anlamda Akdeniz bölgesini tanıtmaya kendini adadı. Başlangıcımızdan bu yana, ulusal ve yerel konuları girişimlerimize sürekli olarak dahil ederek bu hedefleri geliştirmeye kararlı olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamalarına denk gelen yolculuğumuzda, ülkemize her yıl artan sayıda ziyaretçi çekerek Bodrum'un kültürel ve tarihi dokusuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yelkenlerimizdeki bu rüzgarla Bodrum'u ve Akdeniz'i güçlendirmeye devam edeceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

The Bodrum Cup'ın bu seneki yarış rotası şu şekilde;

17 Ekim Salı

Bodrum - Bodrum Etabı

18 Ekim Çarşamba

Bodrum - Çökertme Etabı

19 Ekim Perşembe

Çökertme - Kissebükü Etabı

20 Ekim Cuma

Kissebükü - Bodrum Etabı

21 Ekim Cumartesi

Bodrum - Bodrum Etabı