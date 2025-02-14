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TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

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TFF, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin ardından cezaları ağırlaştırdı. Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidilirken, buna göre sahayı terk eden kulüp takip eden sezonda -9 puan cezası, futbolcularına ise 5-10 maçtan men cezası verilecek. Ayrıca yeni kurallara göre takımlara ağır para cezası verilmesi de öngörülüyor.

Süper Lig'de Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. Federasyon, sahadan çekilen takımlara verilecek cezaları ağırlaştırdı.

TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

MAÇTAN ÇEKİLEN TAKIMA -9 PUAN SİLME CEZASI

Buna göre maçta sahadan çekilen takıma takip eden sezonda -9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca futbolcular da 5 ila 10 maç arası men cezası alabilecek.

TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

100 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI KESİLEBİLİR

Kulüplere de ağır para cezası verileceği belirtilirken TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı; - Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası, 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası, 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası, 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası, Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir."

TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları62km9g8z28:

sikeci takimlara yardim edileceke bu sekilde, sike yapani haksizlik yapana yaptirim degilde hakkimi yiyorlar diye haykirana ceza kesecekler, yuh sizin adaletinize

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