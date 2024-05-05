TFF, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonluğu İçin Kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi son hafta mücadelesinde ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.