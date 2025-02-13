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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu. Hükmen mağlup sayılan Adana temsilcisinin 3 puanı da silindi. Öte yandan Murat Sancak da 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili kararını duyurdu.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILDIVE 3 PUANI SİLİNDİ

Prosfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un hükmen mağlup sayıldığı ve 3 puan silme cezası aldığı duyuruldu.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

MURAT SANCAK'A DA HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Ayrıca PFDK, Murat Sancak'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verdi.

Konuyla ilgili açıklama ise şöyle;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen MURAT SANCAK'a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin "ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı" belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi MURAT SANCAK'ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi CİHAN ELİÇİÇEK'in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFurkan inci:

verin kupayı direkt galatasaraya ne ugraştırıyorsunuz insanları

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Haber YorumlarıOsman Akman:

Acun bunada yapı diyecek...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkede dogru konusan hareket eden ceza aliyor.

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

3 puanları vardı o da gitti

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çekildiniz de iyi halt ettiniz...

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Zaten farklı birşey bekleyen yoktu

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Haber YorumlarıAli Kerem:

futbol yaratıkları anadolu takimlari olmasa kendi kendinize oynarsiniz

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Haber YorumlarıSerkan:

bu zaten verilmesi gereken ceza.bunu zaten vereceksin. bir lutuf gibi sunma tff. ne para cezası verdin. o maça gidenlerin masrafları için ceza kestin mi.

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Anadolu ligi kurulsun istiyoruz İstanbul takımları kendi aralarında takılsın öyle yesin dursunlar birbirini 2 takımı mutlu edecekler diye Anadolu takımlarını ezdiniz durdunuz senelerdir yazıklar olsun size ve silkenip kendine gelmeyen halen İstanbul takımlarının peşinden koşan Anadolu insanına

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

YANİ HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM YOK

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