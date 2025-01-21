TFF'den Bolu'daki yangın felaketi sonrası anlamlı hareket

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketi sonrasında anlamlı bir harekete imza attı.

MAÇLARDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

TFF, kayak merkezindeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için hafta sonundaki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yangın felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına 24, 25, 26, ve 27 Ocak'ta oynanacak tüm futbol müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve tüm kulüplerin siyah kol bandı takacağı belirtildi. Federasyon, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

YANGI FELAKETİNDE YAŞANLAR

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

66 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.