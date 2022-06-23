TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi. TFF Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Başkan Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu: İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezbercil: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Spor Güncel Haberler

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