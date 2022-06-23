TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.
TFF Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Başkan Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nüket Küçükel Ezbercil: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Talat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
(İHA)