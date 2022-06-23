TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı - Haberler

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TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

TFF Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Başkan Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Nüket Küçükel Ezbercil: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Talat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Spor Güncel Haberler

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