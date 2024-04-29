Üye Girişi
Haberler

TFF, 7 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi. Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

Kaynak: AA / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Adana Demirspor MKE Ankaragücü Galatasaray Fenerbahçe Ankaragücü Pendikspor Rizespor Beşiktaş Trendyol Türkiye Çankaya Çaykur Futbol Adana MKE Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title