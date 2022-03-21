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Tenis: Indian Wells Masters

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Tenis: Indian Wells Masters

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı.

20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

Kadınlarda zafer Swiatek'in

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi.

Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti.

Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rafael Nadal, Kaliforniya, Tenis, Spor, Haberler

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