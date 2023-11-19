Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 73-59 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 73-59 mağlup etti.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 31-31 berabere tamamladı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 73-59 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor