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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 73-59 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 73-59 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 31-31 berabere tamamladı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 73-59 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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