Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı Hakkari'de hazırlık maçı yaptı

Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sümbül Engelliler takımıyla Hakkari'de hazırlık maçı yaptı. Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve diğer ilgililer izledi. Maç sonrasında takımlara tebrikler sunuldu ve katkı sağlayanlara plaket verildi.