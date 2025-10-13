Tayfur Bingöl: 'Konyaspor'dan 3 Puan Alacağız'

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, Konyaspor'dan 3 puan alacaklarına inandığını belirtti. Bingöl ayrıca, milli takımda olmayı her zaman istediğini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Milli maç arasını iyi değerlendiren Kocaelispor, bugünkü antrenmanda hazırlıklarını sürdürdü. Milli maçlar nedeniyle 5 futbolcunun eksik olduğu antrenman öncesinde Tayfur Bingöl, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İnancım; Konya'dan kesinlikle 3 puan alacağız"

Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Bingöl, "Eyüpspor karşılaşması bizim için çok önemli bir maçtı. Kesinlikle 3 puan almamız gerekiyordu. Hafta boyunca bütün konsantremiz Eyüpspor'dan 3 puan almak içindi. Sahada çok iyi performans gösterdik. Kocaelispor camiası ve Kocaelispor adına çok önemli bir galibiyetti. Çok mutlu olduk. Haftamız çok iyi geçti. Şimdi önümüze Konyaspor maçı var. O da çok önemli maç. Galibiyet ve puanlar almak istiyoruz. Birinci hedefimiz kesinlikle galibiyet. Lige çok iyi başlayanlar sonradan çok kötü gidebiliyor veya iyi başlamayanlar ligi çok iyi bitirebiliyor. Biz bu taraftayız. Konya'dan 3 puan alacağız. Bunu gelenek olarak söyleyenler olur, ben öyle söylemiyorum. İnancımı söylüyorum; kesinlikle 3 puan alacağız" dedi.

"Şanssızlığımızı kırdık"

Her hafta aynı motivasyonla sahaya çıktıklarını ancak sadece 3 puan alamadıklarını aktaran Tayfur Bingöl, "Tek eksiğimiz buydu ve bir şanssızlıktı. Onu kırdık. Biz de rahatladık. Çünkü çok özel bir puandı. Mayısa kadar çok güzel bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum. Rize maçında 39 orta açtık. Süper Lig'de bu kadar çok orta açan takım yok. Eyüp maçında çok iyi oynadık. Koşu mesafesi; 122. En yüksek seviyede koştuk. O hafta en yüksek koşan biziz. Performans anlamında daha da üstüne çıkabiliriz. Çıkarsak da rekor olur. Onun için çok iyi performansımız. Konyaspor'da da izleyebilirsiniz. Şu an tamamıyla o 3 puan aldıktan sonra büyük bir kırılım yaşadık. Her maç çok baskılı oynuyoruz" diye konuştu.

Hedefini yineledi; "Kaldı 14 gol"

Takımda Petkovic dışında gol atan tek isim olan ve daha önceki demeçlerinde ifade ettiği 15 gol hedefi yinelen Tayfur Bingöl, "14 kaldı" yanıtını vererek iddiasını sürdürdü. Ligde takımlar arasındaki puan farklarının azlığına, maç kazanınca ve kaybedince sıralamanın bir anda değişebileceğini belirten Bingöl, "Şu an kırmızı bölgenin üstündeyiz. Ligin ilk yarısını daha üst seviyelerde bitiririz. Yani 10-11. sıralarda devreye gireriz diye düşünüyorum. Uyum süreci geçti. Burada herkes çok önemli oyuncu. Herkes birbirinin farkında. Antrenman ve sahadaki performansımız kesinlikle çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Artık rap dinlemiyorum. Çünkü şarkı sözleri anlamsız"

Rap müzikle ilgili düşüncelerini de paylaşan ve artık o tür şarkılar dinlemediğini de gerekçeleriyle kamuoyuyla paylaşmak isteyen Tayfur Bingöl, "Bir söylemim vardı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylemem gerekiyor. Kendi neslimiz, gelecek neslimiz ve şu anki neslim için; yeni bir rap furyası var. Bu rap furyasında çıkan anlamsız şarkıların sözlerine çok dikkat etmelerini söylüyorum. Ben de onlardan sonra artık rap dinlemiyorum. Yeni dinlediğim sanatçılar var; Gökhan Türkmen ve

Soner Sarıkabadayı gibi. Gençlere bunların dinlemelerini tavsiye ederim" dedi.

"Milli takımda olmayı her zaman istiyorum"

Son olarak milli takıma başarılar dileyen Tayfur Bingöl, "Kocaeli olması gurur verici. Milli takımda her zaman olmak istiyorum. Hala geç değil, olabilirim. Bulgaristan'ı yendik. Milli takımımızın daha iyi olması lazım. Milli takımımızın ne yapacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsun Bulgaristan'ı yenmişiz, bir bakıyorsun önemli maçları kazanamıyoruz. İnşallah kazanırız. Canı gönülden onu istiyoruz" sözlerini kaydetti - KOCAELİ