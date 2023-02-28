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Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Spor Haberleri

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesi, büyük ses getirdi. Fenerbahçeliler başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının da destek verdiği "Deplasmanıma dokunma" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirmesi büyük tepki çekti. Tüm takım taraftarları sosyal medyada adeta tek yürek olarak yasağın kaldırılmasını istedi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların Kadir Has Stadı'na alınmayacağını açıkladı. Büyük tepki çeken karar sonrası ezeli rakip taraftarları sosyal medyada adeta tek yürek oldu. "Deplasmanıma dokunma" etiketinin altında binlerce paylaşım yapan her renkten taraftar, karara sert tepki gösterdi.

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Güray Dilli :

İlginç ve tutarsız bir karar. Taraftar ayrımı nasıl olacak , stada girenlerin hangi takımdan olduğu nasıl anlaşılıyor. Bir taraftar kendini hiç tanıtmadan sıradan vatandaş gibi stada girmek için bilet alanı nasıl ayırt edecekler. Yanlış olmuş..

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Blackened:

Deplasman yasağı saçma hemen kaldırılmalı amaa bu stadlarda yarın hukumet yanlısı sloganlar da atılır tribünlerde kan götürürse sporda siyaseti talep eden siz oldunuz sorumlusu siz olursunuz!!!

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High Priv:

Yönetimini beğenmeyip bunu ifade etmek nasıl bir suç teşkil ediyor? Neresi vatan hainliği bunun? Devlet istifa mı diye bağırdı millet? Hükümet çok yaşa diye bağırsalardı yine yasak getirecek miydiniz?

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