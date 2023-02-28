Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesi, büyük ses getirdi. Fenerbahçeliler başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının da destek verdiği "Deplasmanıma dokunma" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.