Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da bu transferle ilgili bir video paylaştı. Bu videoda tecrübeli futbolcunun telefonla konuştuğu görülürken, karşısındaki kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

"BENİM DE SANA BİR SÜPRİZİM VAR"

"Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi. Rafa Silva'nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum" dediği görüldü.

KONUŞTUĞU KİŞİ DI MARIA MI?

Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcunun telefonda kiminle konuştuğu merak edilmeye başladı. Sosyal medyada gündem olan video sonrasında karşıdaki kişinin Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun bir süredir Di Maria'nın transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

YÖNETİCİDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Bunun yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zeybek, X'te yaptığı paylaşımda Rafa Silva'nın videosunu alıntılayarak, "Sizce kiminle konuştu?" ifadelerini kullandı.

MESAJLAR DA PAYLAŞILDI

Öte yandan Beşiktaş resmi İngilizce hesabı da, Rafa Silva'nın WhatsApp konuşması temalı bir gönderi paylaştı.