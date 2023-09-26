Takımı mağlup olan kulüp başkanı maç sonrası uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Kolombiya ikinci lig futbol takımı Tigres de Bogota'nın başkanı, maç sonrası suikaste kurban gitti. Edgar Paez, başkanlık görevini yürütürken öldürüldü. Suikastın nedeni, spor bahisleriyle ilişkilendiriliyor. Tigres ve spor camiası büyük üzüntü içinde. Paez, futbola olan katkılarıyla hatırlanacak.

Kolombiya ikinci lig futbol takımı Tigres de Bogota'nın başkanı, kulübünün Cumartesi gecesi yaşadığı mağlubiyet sonrası suikaste kurban gitti. Edgar Paez, Tigres de Bogota'nın başkanlığını 2016'dan beri yürütüyordu ve başkentteki Metropolitano de Techo stadyumundan evine dönerken iki kişi tarafından beyaz bir motosikletle hedef alındı.

64 yaşındaki Paez, boyun ve kafatasına dört kurşun aldı ve hızla Mederi Kliniği'ne nakledildi, ancak yaralarının ciddiyeti nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Tigres FC'nin ev sahibi olduğu maçı 3-2 kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Suikastçıların, Paez'in aracını, eşini ve kızını bıraktıktan sonra saldırıdan önce birkaç dakika boyunca stadyumu terk ettikleri düşünülüyordu.

Paez'in kızı araçta yolcu olarak bulunuyordu ve saldırı, yerel saatle Avenida de las Americas'ta gerçekleşen bir dizi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Paez'in ölümünün spor bahisleriyle ilişkilendirilebileceğini düşünen iki Kolombiya futbol takımı başkanı, bu konuda yorum yapmayı reddetti ve ölümünün suçla ilişkilendirilmesini reddetti.

Tigres, başkanlarının ölümünün ardından yayınladığı açıklamada, Paez'in Bogota'daki yedi yıllık görevinin önemine vurgu yaptı ve tüm sporseverleri yasa boğduklarını dile getirdi. Tigres, "Tigres ailesi ve spor topluluğu bu olaydan derin üzüntü ve dehşet duyuyor. Edgar Paez Cortes, futbolun tutkulu bir savunucusu ve örnek bir liderdi.

Takıma olan bağlılığı ve bölgemizde sporun gelişimine olan özverisi, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkes üzerinde silinmez bir iz bıraktı" dedi. Tigres, kendi açıklamalarında, "Medyanın ve toplumun bu zor zamanlarda gösterdiği saygıya teşekkür ediyoruz. Yetkililer ilgili soruşturmaları yürütecekler" ifadesini kullandı.

Paez, Tigres FC'den önce 2004-2007 yılları arasında başka bir takım olan Independiente Santa Fe'de yatırımcıydı. 2010 yılında, kulüp, uyuşturucu kartelleri için para aklamakla suçlandı, ancak InfoBae'ye göre, Paez ile bu milyonlarca dolarlık operasyon arasındaki bağlantılar sonuçsuz kaldı.