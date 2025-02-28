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Tahkim Kurulu kararı sonrası bir paylaşım da Galatasaray'dan

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TFF Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye indirip Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onamasına sarı-kırmızılılardan ilk reaksiyon geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Buruk'un fotoğrafını "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı.

TFF Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirip Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onamasına Galatasaray cephesinden ilk tepki sportif A.Ş başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, çok konuşulan karar sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MOU'YA İNDİRİM, BURUK'A ONAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

"SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı. Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.

İşte o paylaşım;

Tahkim Kurulu kararı sonrası bir paylaşım da Galatasaray'dan

FENERBAHÇE'DEN DE MOURINHO PAYLAŞIMI GELMİŞTİ

Fenerbahçe de Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası, Jose Mourinho paylaşımında bulumuştu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşülmüştü. Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarpmıştı.

İşte o paylaşım;

Tahkim Kurulu kararı sonrası bir paylaşım da Galatasaray'dan

Tahkim Kurulu kararı sonrası bir paylaşım da Galatasaray'dan
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu saatten sonra canınızı dişinize takıp o Bizans oyunları oynayan TFF + FB ye gereken cevabı ve dersi vereceksiniz.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Eğer gs futbolcularında teknik ekibinde azıcık gurur varsa önüne kim gelirse gelsin tüm takımları eze eze yenecek...

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Serhat özellikle salıncakçıları farkla devirsin. Salıncakcilara 8-0 atalım şampiyonluğu kaybetmeye razıyım yemin ediyorum var ya hahahahaha ;) ;)

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