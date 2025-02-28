Tahkim Kurulu kararı sonrası bir paylaşım da Galatasaray'dan

TFF Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirip Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onamasına Galatasaray cephesinden ilk tepki sportif A.Ş başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, çok konuşulan karar sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MOU'YA İNDİRİM, BURUK'A ONAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

"SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı. Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.

İşte o paylaşım;

FENERBAHÇE'DEN DE MOURINHO PAYLAŞIMI GELMİŞTİ

Fenerbahçe de Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası, Jose Mourinho paylaşımında bulumuştu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşülmüştü. Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarpmıştı.

İşte o paylaşım;