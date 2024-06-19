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Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci hafta maçında Almanya, Macaristan'ı 2-0 yendi. Maçın ilk golü 16. dakikada Jamal Musiala'dan geldi. İkinci gol ise 67. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. Bu sonuçla Almanya, A Grubu'nda 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Almanya, Stuttgart Arena'da oynanan maçta Macaristan'ı 2-0 mağlup etti.

MUSIALA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya 16. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.

Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti

İLKAY SKORU BELİRLEDİ

67. dakikada penaltı noktasında boş kalan İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Gelen ikinci gol sonrasında oyunu iyice eline alan Almanya maçı 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti

PUAN DURUMU

Oynanan karşılaşmanın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

  • 1- Almanya (6 Puan)
  • 2- İsviçre (3 Puan)
  • 3- Macaristan (0 Puan)
  • 4- İskoçya (0 Puan)
Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan Macaristan Almanya Spor Haberler

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