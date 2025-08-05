Sura Nil Karasu, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sura Nil Karasu, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı milli sporcu Sura Nil Karasu, kadınlar 52 kilogram kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisalı milli sporcu Sura Nil Karasu, turnuvada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisalı milli sporcu Kadınlar 52 Kilogramda tatamiye çıkan Sura Nil Karasu turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti.

Üst düzey rekabetin yaşandığı organizasyonda rakiplerini geride bırakarak finale yükselen milli judocu, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sura Nil Karasu'nun bu başarısı bizleri son derece gururlandırdı. Gençlerimizi spora teşvik etmek ve onları uluslararası başarılarla buluşturmak en büyük hedefimiz. Elde edilen bu madalya, ilimizde yapılan spor çalışmalarının ne denli doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir. Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum," ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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