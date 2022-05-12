Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Ligin 37'nci haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.

37'nci haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

Demirören Haber Ajansı / Spor